Лавров: Запад на протяжении многих лет превращал Украину в русофобское государство

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На Западе на протяжении многих лет превращали Украину в открыто русофобское неонацистское государство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров со своей коллегой из Монголии Батмунхийн Батцэцэг он подробно остановился на причинах нынешнего беспрецедентного роста напряжённости.

Министр указал на деструктивные линии США и их сателлитов по решению собственных корыстных проблем за счет интересов других стран.

«Одним из наиболее опасных проявлений этой линии Запада стала многолетняя деятельность по превращению Украины в открыто русофобское неонацистское государство, военный плацдарм с целью создания угроз безопасности Российской Федерации», — заявил Лавров.

В конце апреля президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада занимаются подстрекательством к насилию и русофобии на Украине.

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