Губернатор Калининградской области Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя недавнее заявление президента Польши Анджея Дуды о Балтике, предложил подарить ему карту.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса.

Он добавил, что после расширения альянса граница России с НАТО увеличится на 1,4 тыс. км.

«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю. Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — заявил Алиханов РИА Новости.

Политолог Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, в беседе с RT ранее отметил, что польский президент ведёт себя «не вполне адекватно».