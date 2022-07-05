Губернатор Калининградской области Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО после расширения альянса.
Он добавил, что после расширения альянса граница России с НАТО увеличится на 1,4 тыс. км.
«Ну давайте откроем карту, оно не внутреннее море НАТО. Если только они нашу страну туда уже не приняли, может, я отстал, может, Дуда что-то знает, чего я не знаю. Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш», — заявил Алиханов РИА Новости.
Политолог Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, в беседе с RT ранее отметил, что польский президент ведёт себя «не вполне адекватно».