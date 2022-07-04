В Совфеде прокомментировали намерение ЕК создать платформу по сбору средств для Украины

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал предложение Еврокомиссии создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.
В Совфеде прокомментировали намерение ЕК создать платформу по сбору средств для Украины
  • РИА Новости

«Совершенно бестолковое заявление, а самое главное — не вовремя», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, подобное предложение носит «типичный популистский характер».

«Они хотят показать, что не бросают Украину. Я думаю, всё закончится обычной болтовнёй», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, если средства и будут собраны, то они «не пойдут на восстановление Украины».

«Они пойдут на поддержку различных террористических группировок, которые размножаются сейчас на Украине после разгрома ВСУ и неонацистов», — заключил Джабаров.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.

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