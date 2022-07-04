В ЕК предложили создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.
В ЕК предложили создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины
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Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила на международной конференции доноров помощи Украине, организованной Швейцарией.

«Еврокомиссия предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость», — заявила она.

Она также отметила, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и международными партнёрами намерена организовать после лета конференцию высокого уровня, которая поможет вернуть бизнесу доверие к Украине.

Ранее в Еврокомиссии предложили выделить Украине новый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве первой части пакета МФП в размере до €9 млрд.

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