В ЕК предложили создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает создать международную платформу по сбору средств на восстановление Украины.

Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила на международной конференции доноров помощи Украине, организованной Швейцарией.

«Еврокомиссия предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость», — заявила она.

Она также отметила, что вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и международными партнёрами намерена организовать после лета конференцию высокого уровня, которая поможет вернуть бизнесу доверие к Украине.

Ранее в Еврокомиссии предложили выделить Украине новый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве первой части пакета МФП в размере до €9 млрд.