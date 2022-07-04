Лавров назвал блокировку США активов государств нарушением прав граждан

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что блокировка Соединёнными Штатами зарубежных активов государств является не просто грабежом, а нарушением социально-экономических прав граждан.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

«Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабёж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан», — заявил министр.

Ранее Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

В апреле министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.