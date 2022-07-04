Премьер Шри-Ланки объяснил задержку самолёта из России в июне позицией судебных органов

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе прокомментировал ситуацию с задержкой самолёта российской авиакомпании «Аэрофлот» в начале июня.

«Видите ли, судебная система у нас такова, что они отдают свои приказы, иногда вопреки правительству», — сказал он ТАСС.

Премьер высказал мнение, что «лучше всего было бы избегать самолётов, арендованных у компаний в странах, которые ввели санкции против России».

3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.

6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.