Премьер Шри-Ланки объяснил задержку самолёта из России в июне позицией судебных органов
- РИА Новости
«Видите ли, судебная система у нас такова, что они отдают свои приказы, иногда вопреки правительству», — сказал он ТАСС.
Премьер высказал мнение, что «лучше всего было бы избегать самолётов, арендованных у компаний в странах, которые ввели санкции против России».
3 июня сообщалось, что Высокий коммерческий суд Коломбо издал запретительный приказ, согласно которому самолёт «Аэрофлота» не мог покинуть Шри-Ланку.
6 июня суд Шри-Ланки приостановил действие данного приказа. Позднее Airbus A330 вылетел из Коломбо в Москву.