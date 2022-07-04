Myśl Polska: многие из приехавших украинских беженцев видят в Польше дойную корову

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Многие из приехавших украинских беженцев принимают Польшу за дойную корову, пишет автор Агнешка Пивар в статье для Myśl Polska.
Myśl Polska: многие из приехавших украинских беженцев видят в Польше дойную корову
  • Legion-Media

Перевод статьи опубликован ИноСМИ.

Автор назвала похвальным желание польских граждан помочь простым украинцам.

При этом она считает позорным «намеренное введение поляков в заблуждение».

По её словам, многие украинские беженцы выехали из районов, в которых не проходят боевые действия, а непосредственной угрозы их жизни не было.

Также она отметила, что многие украинцы приехали в Польшу для получения пособий и для того, чтобы воспользоваться другими привилегиями.

Ранее сообщалось, что с 1 июля большинство украинских беженцев в Польше лишатся ежедневных пособий. Таким образом польские власти стимулируют мигрантов искать работу.

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