Myśl Polska: многие из приехавших украинских беженцев видят в Польше дойную корову
- Legion-Media
Перевод статьи опубликован ИноСМИ.
Автор назвала похвальным желание польских граждан помочь простым украинцам.
При этом она считает позорным «намеренное введение поляков в заблуждение».
По её словам, многие украинские беженцы выехали из районов, в которых не проходят боевые действия, а непосредственной угрозы их жизни не было.
Также она отметила, что многие украинцы приехали в Польшу для получения пособий и для того, чтобы воспользоваться другими привилегиями.
Ранее сообщалось, что с 1 июля большинство украинских беженцев в Польше лишатся ежедневных пособий. Таким образом польские власти стимулируют мигрантов искать работу.