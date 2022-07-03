Daily Mail: в Британии выгнали на улицу семью украинских беженцев

Британский офицер выгнал семью беженцев из Украины, которую ранее приютил в своём доме, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что это произошло в городе Фэрхем графства Хэмпшир.

Семья из Киева в составе девяти человек, среди которых пять детей и две пожилые женщины, приехала в Великобританию после пребывания в Польше.

По словам главы семьи Максима Хирика, жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер согласились разместить их в небольшом доме в рамках государственной программы.

Однако спустя некоторое время Мальстеры разорвали соглашение и дали беженцам срок до 15 июля, чтобы покинуть дом.

По данным издания, Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем, он служил в Афганистане.

Ранее сообщалось, что с 1 июля большинство украинских беженцев в Польше лишатся ежедневных пособий. Таким образом польские власти стимулируют мигрантов искать работу.