Daily Mail: в Британии выгнали на улицу семью украинских беженцев
- РИА Новости
Отмечается, что это произошло в городе Фэрхем графства Хэмпшир.
Семья из Киева в составе девяти человек, среди которых пять детей и две пожилые женщины, приехала в Великобританию после пребывания в Польше.
По словам главы семьи Максима Хирика, жители Фэрхема Дадли и Келли Мальстер согласились разместить их в небольшом доме в рамках государственной программы.
Однако спустя некоторое время Мальстеры разорвали соглашение и дали беженцам срок до 15 июля, чтобы покинуть дом.
По данным издания, Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота с 20-летним стажем, он служил в Афганистане.
Ранее сообщалось, что с 1 июля большинство украинских беженцев в Польше лишатся ежедневных пособий. Таким образом польские власти стимулируют мигрантов искать работу.