Посол Сирии в России: страна планирует подключиться к платёжной системе МИР

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Посол Сирии в России Риад Хаддад заявил, что Сирия в условиях санкций может подключиться к платёжной системе МИР.

Об этом он заявил в интервью ТАСС. 

«Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она, в свою очередь, ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — подчеркнул посол. 

Хаддад уточнил, что Сирия стала не единственной страной, испытывающей давление западных стран, в связи с чем в мире растёт потребность в альтернативных платёжных системах. 

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что карта МИР постепенно получает признание в зарубежных странах.

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