Террористы совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом информирует замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Латакия — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЦПВС заявили об обострении обстановки в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.