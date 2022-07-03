AFP: премьер Австралии пообещал Киеву 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster

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Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине в качестве военной помощи 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
AFP: премьер Австралии пообещал Киеву 14 бронетранспортёров и 20 броневиков Bushmaster
  • AP

«Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортёров, 20 броневиков Bushmaster и несколько беспилотников», — приводит слова сообщения РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина получила первые четыре бронетранспортёра M113AS4 из 14 обещанных в качестве военной помощи от Австралии.

28 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

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