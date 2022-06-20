Австралия передала ВСУ четыре бронетранспортёра M113AS4

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Первые четыре бронетранспортёра M113AS4 из 14 обещанных получила Украина в качестве военной помощи от Австралии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства обороны Австралии Ричарда Марлза.

«Общий пакет военной помощи австралийского правительства превышает 285 млн австралийских долларов. В его рамках Украине были предоставлены бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат», — заявил глава Минобороны.

Поставку бронетранспортёров связали с просьбой глава Минобороны Украины Алексея Резникова передать ВСУ дополнительные военные транспортные средства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае, если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках. Он призвал страны оказать военную помощь Украине в виде поставок оружия, и сделать это как можно раньше.

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