Reuters: премьер Австралии заявил о намерении страны запретить импорт российского золота

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции против ряда российских министров, а также запретить импорт золота из России.

Об этом сообщает Reuters.

Он уточнил, что страна введёт санкции и запреты на поездки в отношении ещё 16 российских граждан, в том числе министров. После этого общее число подпавших под санкции россиян достигнет 843.

1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.

Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций.