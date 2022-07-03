Reuters: премьер Австралии заявил о намерении страны запретить импорт российского золота
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Об этом сообщает Reuters.
Он уточнил, что страна введёт санкции и запреты на поездки в отношении ещё 16 российских граждан, в том числе министров. После этого общее число подпавших под санкции россиян достигнет 843.
1 июля Австралия внесла в санкционный список 16 граждан России.
Ограничения ввели в том числе в отношении уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, а также главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.
Ранее стало известно, что Евросоюз работает над включением запрета на российское золото в новый пакет санкций.