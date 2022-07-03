Главы МИД России и Венесуэлы проведут переговоры в Москве 4 июля
- РИА Новости
Как напомнили в МИД, ранее Фариа занимал должность посла Венесуэлы в Москве.
«Министры обсудят ситуацию в Венесуэле и вокруг неё. Российская сторона намерена и далее оказывать всестороннюю поддержку Правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и права на самостоятельный выбор путей развития, в том числе в рамках своего участия в сопровождении общенационального диалога всех политических сил страны», — сообщило ведомство.
В заявлении также отмечается, что по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился почти на 50% — до $149,7 млн, а в первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться.
В МИД ранее отмечали, что Россия и страны Латинской Америки продолжают в современных условиях развивать и укреплять сотрудничество.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал государства, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.