Главы МИД России и Венесуэлы проведут переговоры в Москве 4 июля

Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа прибудет в Россию 3 июля, на следующий день он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым для переговоров.

Как напомнили в МИД, ранее Фариа занимал должность посла Венесуэлы в Москве.

«Министры обсудят ситуацию в Венесуэле и вокруг неё. Российская сторона намерена и далее оказывать всестороннюю поддержку Правительству и народу Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета и права на самостоятельный выбор путей развития, в том числе в рамках своего участия в сопровождении общенационального диалога всех политических сил страны», — сообщило ведомство.

В заявлении также отмечается, что по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился почти на 50% — до $149,7 млн, а в первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться.

В МИД ранее отмечали, что Россия и страны Латинской Америки продолжают в современных условиях развивать и укреплять сотрудничество.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал государства, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.