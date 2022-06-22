Президент Венесуэлы Мадуро призвал отменить санкции против России
Слова Мадуро передаёт ТАСС.
«Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают государства глобального Юга», — отметил президент.
Кроме того, по мнению Мадуро, введённые санкции оказались бумерангом, который ударил по экономикам тех стран, которые их вводили.
«Европейские и американские элиты глухи и слепы, они не хотят видеть реального положения дел из-за гордыни, из-за чувства превосходства, из-за желания отомстить России», — подчеркнул он.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.
Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.