Президент Венесуэлы Мадуро призвал отменить санкции против России

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны, которые ввели антироссийские санкции, отменить их в связи с тем, что это существенно влияет на развивающиеся страны.

Слова Мадуро передаёт ТАСС.

«Здесь, в Каракасе, я заявляю о том, что антироссийские санкции должны быть отменены. Необходимо нормализовать экономическую ситуацию в мире, от которой страдают государства глобального Юга», — отметил президент.

Кроме того, по мнению Мадуро, введённые санкции оказались бумерангом, который ударил по экономикам тех стран, которые их вводили. 

«Европейские и американские элиты глухи и слепы, они не хотят видеть реального положения дел из-за гордыни, из-за чувства превосходства, из-за желания отомстить России», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.

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