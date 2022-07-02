Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никого не шантажируют ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никого не шантажируют темой ядерного оружия.

«Мы с президентом России никого не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием», — приводит РИА Новости его слова на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.