Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никого не шантажируют ядерным оружием

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва никого не шантажируют темой ядерного оружия.
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никого не шантажируют ядерным оружием
  • РИА Новости

«Мы с президентом России никого не собираемся шантажировать, особенно ядерным оружием», — приводит РИА Новости его слова на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.

Ранее Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Белоруссии комплексы «Искандер-М», которые могут применять баллистические и крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, разговор шёл о комплексах, технически способных нести разные виды оружия.

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