Адвокат сообщил, что суд в Париже рассмотрит жалобу на решение о выдаче Винника США

Суд в Париже рассмотрит 6 июля жалобу защиты россиянина Александра Винника на решение об экстрадиции в США. Об этом заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.

Он добавил, что Винник отбыл наказание и должен был быть освобождён 30 июня.

«Однако, несмотря на настойчивые просьбы защиты о немедленном освобождении, Виннику не предоставили возможность покинуть тюрьму «Санте», — приводит ТАСС заявление Бело.

Адвокат подчеркнул, что греческая сторона направила Франции согласие на вручение Виннику американского ордера на арест.

«Таким образом, в тот момент, когда Александр должен был выйти на свободу, он снова оказался под арестом в ожидании экстрадиции», — подытожил Бело.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.