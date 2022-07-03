Адвокат сообщил, что суд в Париже рассмотрит жалобу на решение о выдаче Винника США

Короткая ссылка
Суд в Париже рассмотрит 6 июля жалобу защиты россиянина Александра Винника на решение об экстрадиции в США. Об этом заявил адвокат россиянина Фредерик Бело.
Адвокат сообщил, что суд в Париже рассмотрит жалобу на решение о выдаче Винника США
  • РИА Новости

Он добавил, что Винник отбыл наказание и должен был быть освобождён 30 июня.

«Однако, несмотря на настойчивые просьбы защиты о немедленном освобождении, Виннику не предоставили возможность покинуть тюрьму «Санте», — приводит ТАСС заявление Бело.

Адвокат подчеркнул, что греческая сторона направила Франции согласие на вручение Виннику американского ордера на арест.

«Таким образом, в тот момент, когда Александр должен был выйти на свободу, он снова оказался под арестом в ожидании экстрадиции», — подытожил Бело.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют. Спустя два года россиянин был экстрадирован в Париж, где в декабре 2020 года был признан виновным и приговорён к пяти годам тюрьмы. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить