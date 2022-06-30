Адвокат: россиянина Винника могут экстрадировать в Грецию 30 июня

Адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело заявил о том, что его подзащитного могут экстрадировать в Грецию 30 июня. На это решение уже подана жалоба.

Об этом сообщает ТАСС.

«Кассационный суд Франции вынес решение, отклоняющее ходатайство, поданное россиянином Александром Винником в отношении решения парижского суда, который приговорил его к пяти годам лишения свободы. Уже в четверг Винник может быть переведён в Грецию. Это означает, что впоследствии он может быть экстрадирован в США, поскольку Греция уже ответила согласием на соответствующий американский запрос», — комментирует последствия решения об экстрадиции защитник.

Ход дела пытаются переломить с помощью поданной председателю исполнительной палаты апелляции. Бело считает, что она приостановит исполнение решения суда.

Ранее Конституционный совет Франции отклонил запрос о нарушениях прав арестованного россиянина Александра Винника в связи с решением об экстрадиции.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.