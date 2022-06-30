Адвокат: россиянина Винника могут экстрадировать в Грецию 30 июня

Короткая ссылка
Адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело заявил о том, что его подзащитного могут экстрадировать в Грецию 30 июня. На это решение уже подана жалоба.

Об этом сообщает ТАСС.

«Кассационный суд Франции вынес решение, отклоняющее ходатайство, поданное россиянином Александром Винником в отношении решения парижского суда, который приговорил его к пяти годам лишения свободы. Уже в четверг Винник может быть переведён в Грецию. Это означает, что впоследствии он может быть экстрадирован в США, поскольку Греция уже ответила согласием на соответствующий американский запрос», — комментирует последствия решения об экстрадиции защитник.

Ход дела пытаются переломить с помощью поданной председателю исполнительной палаты апелляции. Бело считает, что она приостановит исполнение решения суда. 

Ранее Конституционный совет Франции отклонил запрос о нарушениях прав арестованного россиянина Александра Винника в связи с решением об экстрадиции.

В июне Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор Александру Виннику, которому ранее назначили пять лет заключения по обвинению в отмывании денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить