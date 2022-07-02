Число случаев оспы обезьян в Канаде достигло 278

Министерство здравоохранения Канады зафиксировало 278 случаев инфицирования оспой обезьян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что больше всего заразившихся зафиксировано в провинции Квебек — 202, в Онтарио выявлено 67 случаев, ещё пять — в Альберте и четыре — в Британской Колумбии.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с НСН высказался о ситуации с оспой обезьян.