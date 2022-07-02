Глава Siemens Healthineers назвал заботу о детях причиной продолжения работы в России

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц в интервью Die Welt объяснил решение компании не прекращать деятельность в России заботой о больных раком детях.

Корреспондент издания спросил Шмитца, почему Siemens Healthineers продолжает свою деятельность в России, хотя концерн Siemens AG прекратил работать после начала российской спецоперации на Украине.

Шмитц ответил, что деятельность его компании не нарушает санкции Евросоюза.

«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции», — отметил он.

Глава компании добавил, что фирма продолжает выполнять договорные обязательства в России.

«И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским больным раком детям в лечении?», — заявил он.

Ранее кандидат политических наук Владимир Соломонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о решении Siemens уйти из России.