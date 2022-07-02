В Польше посоветовали гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что в ведомстве не рекомендуют гражданам пользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию.

По его словам, полякам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать путешествий в республику.

«Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчёт в том, что риск очень серьёзный, потому что там имеются вражеские намерения», — цитирует дипломата РИА Новости.

30 июня белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши, который будет действовать с 1 июля по 31 декабря включительно.

В мае в МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.