В Польше посоветовали гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию
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По его словам, полякам рекомендуется соблюдать осторожность и избегать путешествий в республику.
«Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчёт в том, что риск очень серьёзный, потому что там имеются вражеские намерения», — цитирует дипломата РИА Новости.
30 июня белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши, который будет действовать с 1 июля по 31 декабря включительно.
В мае в МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.