Белоруссия вводит безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря

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Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши, который будет действовать с 1 июля по 31 декабря включительно. Об этом сообщили в государственном пограничном комитете Белоруссии.
Белоруссия вводит безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря
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«В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши», — говорится на сайте комитета.

В мае в МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.

В МИД Белоруссии отметили, что такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром «для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе».

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