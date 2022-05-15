Белоруссия продлила до конца года безвиз для граждан Латвии и Литвы

В МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.

«С учётом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Белоруссия для граждан Литвы и Латвии», — сообщили в ведомстве.

В МИД Белоруссии отметили, что такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром «для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе».

Ранее в Белоруссии одобрили безвизовый въезд в республику для граждан Литвы и Латвии до 15 мая.