Белоруссия продлила до конца года безвиз для граждан Латвии и Литвы

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В МИД Белоруссии заявили, что белорусская сторона продлевает до конца 2022 года право безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.
Белоруссия продлила до конца года безвиз для граждан Латвии и Литвы
  • Legion-Media

«С учётом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан главой белорусского государства принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Белоруссия для граждан Литвы и Латвии», — сообщили в ведомстве.

В МИД Белоруссии отметили, что такой конструктивный подход, основанный на интересах прежде всего простых людей, может служить ориентиром «для западных соседей в плане поиска путей нормализации отношений и непростой ситуации в регионе».

Ранее в Белоруссии одобрили безвизовый въезд в республику для граждан Литвы и Латвии до 15 мая.

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