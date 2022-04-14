В Белоруссии одобрили безвизовый въезд в республику для граждан Литвы и Латвии

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Граждане Литвы и Латвии с 15 апреля смогут въехать на территорию Белоруссии без визы, заявили в погранкомитете республики.
В Белоруссии одобрили безвизовый въезд в республику для граждан Литвы и Латвии
  • РИА Новости

«Данный порядок будет действовать с 00:00 15 апреля по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане Латвии (имеющие статус негражданина Латвии) и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси», — говорится в Telegram-канале погранкомитета.

С 3 апреля Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19, для граждан республики.

Ранее сообщалось, что Пограничная служба ФСБ России с 18 марта снимает отдельные ограничения, введённые из-за коронавируса, на перемещение через российскую границу для граждан ЛНР, ДНР, Украины и Белоруссии.

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