Белоруссия снимает ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Об этом информирует белорусский погранкомитет со ссылкой на постановление белорусского правительства.
В сообщении говорится, что с 00:00 3 апреля для граждан Белоруссии и иностранцев въезд в страну и выезд не ограничены.
При этом гражданам Белоруссии не потребуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест для въезда.
Ранее сообщалось, что пограничная служба ФСБ России с 18 марта снимает отдельные ограничения, введённые из-за коронавируса, на перемещение через российскую границу для граждан ЛНР, ДНР, Украины и Белоруссии.