Белоруссия снимает ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска

Белоруссия с 3 апреля снимает ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует белорусский погранкомитет со ссылкой на постановление белорусского правительства.

В сообщении говорится, что с 00:00 3 апреля для граждан Белоруссии и иностранцев въезд в страну и выезд не ограничены.

При этом гражданам Белоруссии не потребуется сертификат о вакцинации или ПЦР-тест для въезда.

Ранее сообщалось, что пограничная служба ФСБ России с 18 марта снимает отдельные ограничения, введённые из-за коронавируса, на перемещение через российскую границу для граждан ЛНР, ДНР, Украины и Белоруссии.