SANA: два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по Сирии

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По меньшей мере два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов армии Израиля по сирийской провинции Тартус.
SANA: два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по Сирии
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Об этом сообщает SANA со ссылкой на военных.

По имеющейся информации, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.

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