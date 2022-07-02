SANA: два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по Сирии

По меньшей мере два мирных жителя пострадали в результате ракетных ударов армии Израиля по сирийской провинции Тартус.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на военных.

По имеющейся информации, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.

Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.