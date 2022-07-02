SANA: два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по Сирии
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Об этом сообщает SANA со ссылкой на военных.
По имеющейся информации, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам.
Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи со случившимся.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.