Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с авиаударами по аэропорту Дамаска
- AP
«Генеральный секретарь ООН обеспокоен сообщениями об авиаударах в международном аэропорту Дамаска 10 июня», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Гутерреш отметил, что подобные действия запрещены международным гуманитарным правом, и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации.
Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.