Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с авиаударами по аэропорту Дамаска

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ударами по аэропорту Дамаска. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.

AP

«Генеральный секретарь ООН обеспокоен сообщениями об авиаударах в международном аэропорту Дамаска 10 июня», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Гутерреш отметил, что подобные действия запрещены международным гуманитарным правом, и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации. Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.