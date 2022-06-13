Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с авиаударами по аэропорту Дамаска

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ударами по аэропорту Дамаска. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Генсека Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с авиаударами по аэропорту Дамаска
  • AP

«Генеральный секретарь ООН обеспокоен сообщениями об авиаударах в международном аэропорту Дамаска 10 июня», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Гутерреш отметил, что подобные действия запрещены международным гуманитарным правом, и призвал стороны избегать дальнейшей эскалации ситуации.

Ранее в Министерстве транспорта Сирии сообщили, что взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.

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