Минтранс Сирии сообщил о повреждении взлётно-посадочных полос аэропорта Дамаска
«В результате агрессии Израиля, целью которой стала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, выведены из строя взлётно-посадочные полосы, которые значительно повреждены в нескольких местах, наряду с навигационным освещением», — приводит сообщение РИА Новости.
Также было повреждено здание второго терминала аэропорта сирийской столицы.
В ведомстве пояснили, что полёты в аэропорт Дамаска и из него будут возобновлены по завершении восстановительных работ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.