Минтранс Сирии сообщил о повреждении взлётно-посадочных полос аэропорта Дамаска

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Взлётно-посадочные полосы аэропорта Дамаска выведены из строя после авиаударов Израиля, сообщили в Министерстве транспорта Сирии.

«В результате агрессии Израиля, целью которой стала инфраструктура международного аэропорта Дамаска, выведены из строя взлётно-посадочные полосы, которые значительно повреждены в нескольких местах, наряду с навигационным освещением», — приводит сообщение РИА Новости.

Также было повреждено здание второго терминала аэропорта сирийской столицы.

В ведомстве пояснили, что полёты в аэропорт Дамаска и из него будут возобновлены по завершении восстановительных работ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала авиаудар Израиля по международному аэропорту Дамаска.

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