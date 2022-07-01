Совбез ООН намерен провести в июле заседание по продовольственной безопасности
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Об этом на пресс-конференции заявил председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо.
«Наш план — провести заседание по Украине по аспекту продовольственной безопасности», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, конкретная дата заседания «будет зависеть от развития консультаций и переговоров, которые ведутся в Европе».
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию на мировом рынке продовольствия.
Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.