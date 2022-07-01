Совбез ООН намерен провести в июле заседание по продовольственной безопасности

Совет Безопасности ООН планирует в июле провести заседание по Украине и продовольственной безопасности.

Об этом на пресс-конференции заявил председательствующий в Совбезе постпред Бразилии при ООН Роналдо Коста Фильо.

«Наш план — провести заседание по Украине по аспекту продовольственной безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, конкретная дата заседания «будет зависеть от развития консультаций и переговоров, которые ведутся в Европе».

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию на мировом рынке продовольствия.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.