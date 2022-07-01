Премьер Чехии Фиала назвал завершение конфликта на Украине «ключом к решению проблем» ЕС

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Урегулирование конфликта на Украине и восстановление страны — «ключ к решению проблем» стран ЕС, заявил премьер-министр республики Петр Фиала.
Премьер Чехии Фиала назвал завершение конфликта на Украине «ключом к решению проблем» ЕС
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Завершение войны, восстановление Украины — это ключ к решению проблем, которые сегодня беспокоят граждан государств — членов ЕС», — цитирует его ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне». Глава военного блока также пообещал Киеву новые поставки оружия.

В Еврокомиссии предложили выделить Украине новый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве первой части пакета МФП в размере до €9 млрд.

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