В ФРГ за первое полугодие согласовали оборонный экспорт Украине на сумму €562 млн

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Власти Германии за первое полугодие 2022 года согласовали оборонный экспорт на Украину на сумму €562 млн — Киев стал крупнейшим импортёром оборонных поставок ФРГ.
В ФРГ за первое полугодие согласовали оборонный экспорт Украине на сумму €562 млн
  • РИА Новости

Как сообщили в Минэкономики страны, за первое полугодие большая часть согласованных средств — около €1,8 млрд — пришлась на заключённые ранее контракты с Нидерландами. На втором месте — Украина, на нужды которой согласовали контракты на €562 млн.

23 июня стало известно, что Соединённые Штаты поставят украинской армии новый пакет военной помощи на $450 млн, в него войдут РСЗО, патрульные катера и артиллерийские боеприпасы.

В Еврокомиссии также предложили выделить Украине новый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве первой части пакета МФП в размере до €9 млрд.

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