Kyodo: Японии придётся закупать СПГ по более дорогим ценам в случае выхода из «Сахалина-2»
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Как пишет агентство Kyodo, около 9% импортируемого Японией СПГ поступает из России.
Отмечается, что в случае потери прав в проекте японской стороне придётся закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам.
«Сообщения о потенциальном ущербе появляются на фоне попыток Японии предотвратить нехватку электроэнергии в условиях сильной жары», — говорится в статье.
30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.
Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».
В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.