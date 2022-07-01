Kyodo: Японии придётся закупать СПГ по более дорогим ценам в случае выхода из «Сахалина-2»

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Японии в случае потери японскими корпорациями своих прав в проекте «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа придётся покупать СПГ по более высоким ценам.
Kyodo: Японии придётся закупать СПГ по более дорогим ценам в случае выхода из «Сахалина-2»
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  • © imaginima

Как пишет агентство Kyodo, около 9% импортируемого Японией СПГ поступает из России. 

Отмечается, что в случае потери прав в проекте японской стороне придётся закупать СПГ на открытом рынке по высоким ценам. 

«Сообщения о потенциальном ущербе появляются на фоне попыток Японии предотвратить нехватку электроэнергии в условиях сильной жары», — говорится в статье.

30 июня российский президент подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно указу, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

В начале июня сообщалось, что национальные компании Японии сохранят участие в российских инвестиционных проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как это крайне важно для экономической безопасности страны.

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