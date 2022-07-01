Грушко: Россия продолжает работу над контрмерами в связи с ситуацией вокруг Калининграда

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона продолжает работу над контрмерами в связи с ситуацией вокруг Калининграда.

По его словам, Москва довела до Брюсселя свои озабоченности, но готова принимать меры в связи со сложившейся ситуацией.

«Всё-таки у нас есть определённый диалог с Европейским союзом. И мы довели наши озабоченности. Мы, я думаю, сумели объяснить им, что те решения, на которых настаивала Литва, обернутся серьёзными издержками не только для Литвы, но и для ЕС», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, соответствующий сигнал, судя по тем публичным заявлениям, которые делают представители Еврокомиссии, дошёл до адресата.

«Мы также работаем над пакетом ответных контрмер», — добавил Грушко.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно настроена на разрешение ситуации с транспортной блокадой Калининграда со стороны Литвы. По его словам, позиция Москвы доводится до государства через Министерство иностранных дел.