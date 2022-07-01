Захарова: из первого упоминания борща следует, что это блюдо русских жителей Киева

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение культуры приготовления украинского борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.
Захарова: из первого упоминания борща следует, что это блюдо русских жителей Киева
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

Она предположила, что «украинизации подвержено всё». Захарова также задалась вопросом, признают ли теперь свинину «украинским национальным продуктом».

«Из первого упоминания борща (в путевых записках данцигского купца М. Груневега, 1584—1585 гг.) следует, что это блюдо русских жителей Киева», — добавила она.

Ранее межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия, нуждающегося в срочной охране.

До этого российский постпред при организации Александр Кузнецов заявил, что делегация Украины в ЮНЕСКО демонстративно пишет слово «Россия» со строчной буквы и считает, что Москва представляет угрозу «украинскому борщу».

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