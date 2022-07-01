В Германии число заболевших оспой обезьян превысило 1 тысячу

В Германии число заболевших оспой обезьян превысило 1 тыс. Об этом говорится в сообщении Института Роберта Коха.

Отмечается, что из федеральных земель Германии поступили данные о 1054 случаях заражения этим вирусом.

По данным института, уровень угрозы для населения остаётся ограниченным.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заболевания человека оспой обезьян в стране.

Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения.