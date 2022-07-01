Песков прокомментировал переданное Путину президентом Индонезии послание Зеленского
- РИА Новости
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«Речь не идёт о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — ответил Песков на вопрос о послании.
В четверг, 30 июня, Владимир Путин провёл переговоры с Джоко Видодо.
До этого президент Индонезии сообщил, что встретился с Зеленским в ходе своего визита в Киев и предложил ему передать послание для Путина.
Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Москве, Видодо заявил, что передал Путину послание Зеленского.