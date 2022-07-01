Песков прокомментировал переданное Путину президентом Индонезии послание Зеленского

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что послание от президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, переданное 30 июня президентом Индонезии Джоко Видодо, было не в письменной форме.
Песков прокомментировал переданное Путину президентом Индонезии послание Зеленского
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Речь не идёт о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — ответил Песков на вопрос о послании.

В четверг, 30 июня, Владимир Путин провёл переговоры с Джоко Видодо.

До этого президент Индонезии сообщил, что встретился с Зеленским в ходе своего визита в Киев и предложил ему передать послание для Путина.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Москве, Видодо заявил, что передал Путину послание Зеленского.

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