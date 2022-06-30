Президент Индонезии сообщил, что передал Путину послание Зеленского

Короткая ссылка
Президент Индонезии Джоко Видодо, ранее посетивший Киев, сообщил, что передал российскому государственному лидеру Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.
Президент Индонезии сообщил, что передал Путину послание Зеленского
  • AP
  • © Susan Walsh

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Москве.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», — сообщил индонезийский лидер.

Видодо также выразил готовность поспособствовать налаживанию отношений между сторонами.

  • Президент Индонезии сообщил, что передал Путину послание Зеленского

В четверг, 30 июня, Владимир Путин провёл переговоры с Джоко Видодо.

Как ранее сообщил президент Индонезии, он встретился с Зеленским в ходе своего визита в Киев и предложил ему передать послание для Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить