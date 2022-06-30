Президент Индонезии сообщил, что передал Путину послание Зеленского
- AP
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Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Москве.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», — сообщил индонезийский лидер.
Видодо также выразил готовность поспособствовать налаживанию отношений между сторонами.
- Президент Индонезии сообщил, что передал Путину послание Зеленского
В четверг, 30 июня, Владимир Путин провёл переговоры с Джоко Видодо.
Как ранее сообщил президент Индонезии, он встретился с Зеленским в ходе своего визита в Киев и предложил ему передать послание для Владимира Путина.