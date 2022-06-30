Президент Индонезии Джоко Видодо, ранее посетивший Киев, сообщил, что передал российскому государственному лидеру Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского.

Об этом он сказал, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Москве.

«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», — сообщил индонезийский лидер.

Видодо также выразил готовность поспособствовать налаживанию отношений между сторонами.

Президент Индонезии сообщил, что передал Путину послание Зеленского

В четверг, 30 июня, Владимир Путин провёл переговоры с Джоко Видодо.

Как ранее сообщил президент Индонезии, он встретился с Зеленским в ходе своего визита в Киев и предложил ему передать послание для Владимира Путина.