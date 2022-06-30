«Следствие экономической политики Запада»: Путин — о разбалансировке продовольственного рынка

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RT
В четверг, 30 июня, Владимир Путин провёл переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в мировой экономике, в том числе в контексте деятельности «Группы двадцати», в которой Индонезия председательствует в 2022 году. RT вёл прямую трансляцию выступления Путина перед СМИ по итогам встречи.

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