Лавров: все лидеры стран ЕС, кроме Макрона, довольны руководством США в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все лидеры стран Евросоюза, кроме президента Франции Эммануэля Макрона, довольны тем, что США руководят всем происходящим в Европе.

Об этом глава МИД сказал в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета.

Он с сожалением отметил, что сейчас ЕС не является самостоятельным игроком.

По словам Лаврова, в Европе ранее были разговоры о необходимости обеспечения стратегической автономии Евросоюза.

«Об этом до сих пор говорят, но только президент Макрон. Остальные все уже просто испытывают удовлетворение от того, что американцы всем руководят», — сказал министр.

Глава МИД добавил, что все решения, принимаемые в ЕС, по большому счёту навязаны Вашингтоном.

Также Лавров обратил внимание на то, что НАТО не скрывает своих планов провести следующую «линию обороны» в Южно-Китайском море.