Лавров: все лидеры стран ЕС, кроме Макрона, довольны руководством США в Европе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все лидеры стран Евросоюза, кроме президента Франции Эммануэля Макрона, довольны тем, что США руководят всем происходящим в Европе.
Лавров: все лидеры стран ЕС, кроме Макрона, довольны руководством США в Европе
  • AP
  • © Kenny Holston/Pool Photo

Об этом глава МИД сказал в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета.

Он с сожалением отметил, что сейчас ЕС не является самостоятельным игроком. 

По словам Лаврова, в Европе ранее были разговоры о необходимости обеспечения стратегической автономии Евросоюза. 

«Об этом до сих пор говорят, но только президент Макрон. Остальные все уже просто испытывают удовлетворение от того, что американцы всем руководят», — сказал министр. 

Глава МИД добавил, что все решения, принимаемые в ЕС, по большому счёту навязаны Вашингтоном.

Также Лавров обратил внимание на то, что НАТО не скрывает своих планов провести следующую «линию обороны» в Южно-Китайском море.

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