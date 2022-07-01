Лавров: все лидеры стран ЕС, кроме Макрона, довольны руководством США в Европе
- AP
- © Kenny Holston/Pool Photo
Об этом глава МИД сказал в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета.
Он с сожалением отметил, что сейчас ЕС не является самостоятельным игроком.
По словам Лаврова, в Европе ранее были разговоры о необходимости обеспечения стратегической автономии Евросоюза.
«Об этом до сих пор говорят, но только президент Макрон. Остальные все уже просто испытывают удовлетворение от того, что американцы всем руководят», — сказал министр.
Глава МИД добавил, что все решения, принимаемые в ЕС, по большому счёту навязаны Вашингтоном.
Также Лавров обратил внимание на то, что НАТО не скрывает своих планов провести следующую «линию обороны» в Южно-Китайском море.