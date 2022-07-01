Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что НАТО не скрывает свои планы провести следующую «линию обороны» в Южно-Китайском море.

По словам Лаврова, в НАТО придумали термин «Индо-Тихоокеанский регион» специально, чтобы постараться Индию «ещё заманить в свои сети».

«Иными словами, они это даже не скрывают особенно: следующая линия обороны этого «оборонительного» альянса будет пролегать в Южно-Китайском море», — сказал он.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Китай уже был обозначен в итоговых документах саммита НАТО в Мадриде как главный, системный, долгосрочный вызов.

Лавров высказался о планах НАТО провести «линию обороны» в Южно-Китайском море

Ранее Лавров заявил, что смысл существования НАТО, по большому счёту, был утрачен, когда исчезли СССР и Варшавский договор.