Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что смысл существования НАТО, по большому счёту, был утрачен, когда исчез СССР, а также Варшавский договор.

По его словам, НАТО постоянно пытается искать внешнего врага.

«Во многом это объясняется необходимостью сохранить сам смысл существования НАТО, который, по большому счёту, был утрачен в период, когда исчез Варшавский договор и Советский Союз», — сказал Лавров.

Министр отметил, что это признают даже многие политики и аналитики на Западе.

Лавров добавил, что в тот период были все шансы выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества.

Лавров заявил, что смысл существования НАТО был утрачен после распада СССР

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что разрастание НАТО является стратегической ошибкой, так как подрывает принцип неделимости безопасности и ведёт к росту напряжённости.