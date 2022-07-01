В МИД Белоруссии назвали разрастание НАТО стратегической ошибкой

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что разрастание НАТО является стратегической ошибкой, так как подрывает принцип неделимости безопасности и ведёт к росту напряжённости.

«Позиция Республики Беларусь в отношении расширения НАТО остаётся неизменной, вне зависимости от того, в каком направлении осуществляется этот процесс — на восток, юг или запад. Разрастание Североатлантического альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой», — сказал Глаз в интервью РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден поздравил Финляндию, Швецию и Турцию с достижением согласия по расширению Североатлантического альянса.