NYP: Макрон пытается переубедить Байдена в намерении ограничить импорт нефти из России
Такое мнение он выразил в статье для NewYork Post.
«На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера. Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — пишет автор.
Ранее кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти. Он заявил, что Запад, по всей видимости, не понимает, что своими ограничениями не стабилизирует стоимость нефти на рынке, а наоборот, усугубит уже существующий дефицит.