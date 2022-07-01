NYP: Макрон пытается переубедить Байдена в намерении ограничить импорт нефти из России

Обозреватель Стивен Хейворд заявил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки переубедить американского лидера Джо Байдена в его намерении ограничить импорт российской нефти.

Такое мнение он выразил в статье для NewYork Post.

«На этой неделе Эммануэль Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера. Накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели», — пишет автор.

Ранее кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти. Он заявил, что Запад, по всей видимости, не понимает, что своими ограничениями не стабилизирует стоимость нефти на рынке, а наоборот, усугубит уже существующий дефицит.