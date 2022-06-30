Кандидат технических наук Власов прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти

Кандидат технических наук Александр Власов прокомментировал ситуацию с поставками российской нефти.

«В случае если нашу нефть начнут ограничивать ценовым потолком, Европа и США попросту останутся без российского сырья», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Россия, со своей стороны, может перенаправить потоки в Азию, где готовы сотрудничать с Москвой на нормальных условиях.

Как считает Власов, Запад, по всей видимости, не понимает, что своими ограничениями не стабилизирует стоимость нефти на рынке, а наоборот, усугубит уже существующий дефицит.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.