CNN: Пентагон получил более 1,3 тысячи заявок от компаний для производства оружия для Украины

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В Пентагоне рассматривают более 1.3 тысячи заявок от 800 американских и зарубежных компаний на создание и производство инновационного инновационных вооружений для передачи их ВСУ и использования в ходе спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

С выбором Пентагон планирует определиться до конца этой недели. 

Для Украины планируется создавать вооружения для противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, беспилотные авиационные системы, системы контрбатарейной борьбы и средства защищенной связи.

30 июня президент США Джо Байден анонсировал поставку систем ПВО и дополнительной артиллерии для украинской армии. 

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