CNN: Пентагон получил более 1,3 тысячи заявок от компаний для производства оружия для Украины

В Пентагоне рассматривают более 1.3 тысячи заявок от 800 американских и зарубежных компаний на создание и производство инновационного инновационных вооружений для передачи их ВСУ и использования в ходе спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN. С выбором Пентагон планирует определиться до конца этой недели. Для Украины планируется создавать вооружения для противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, беспилотные авиационные системы, системы контрбатарейной борьбы и средства защищенной связи. 30 июня президент США Джо Байден анонсировал поставку систем ПВО и дополнительной артиллерии для украинской армии.