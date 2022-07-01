CNN: Пентагон получил более 1,3 тысячи заявок от компаний для производства оружия для Украины
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
С выбором Пентагон планирует определиться до конца этой недели.
Для Украины планируется создавать вооружения для противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, беспилотные авиационные системы, системы контрбатарейной борьбы и средства защищенной связи.
30 июня президент США Джо Байден анонсировал поставку систем ПВО и дополнительной артиллерии для украинской армии.