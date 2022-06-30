Байден анонсировал поставку систем ПВО и дополнительной артиллерии для украинской армии

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США вскоре объявят о новом пакете военной помощи для украинской армии на $800 млн, он будет включать системы ПВО, артиллерию и контрбатарейные радары, сообщил американский президент Джо Байден.
Байден анонсировал поставку систем ПВО и дополнительной артиллерии для украинской армии
  • AP
  • © Bernat Armangue

«В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине более $800 млн (военной помощи. — RT), включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказал президент США.

По его словам, также будут поставлены дополнительные РСЗО из других стран.

Как ранее сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс поставил задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, а в рамках этого процесса «нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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