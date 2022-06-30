Столтенберг не исключил поставок на Украину любых видов современного оружия
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«НАТО поставило задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена», — цитирует генсека ТАСС.
По его словам, альянс поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Киеву.
Ранее Столтенберг заявил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне».
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».