Столтенберг не исключил поставок на Украину любых видов современного оружия

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность передачи Украине любых видов современного оружия в рамках её перехода с советского вооружения на западное.
Столтенберг не исключил поставок на Украину любых видов современного оружия
  • AP
  • © Bernat Armangue

«НАТО поставило задачу перевести Украину с советского на натовское оружие, в рамках этого процесса нет никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена», — цитирует генсека ТАСС.

По его словам, альянс поставляет широкий спектр самых современных видов оружия Киеву.

Ранее Столтенберг заявил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне».

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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