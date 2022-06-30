Посольство России в Лондоне предложило Британии исправиться после хамских заявлений

Посольство России в Лондоне предложило Британии предпринять шаги для «выправления негативного впечатления», которое было создано после хамских заявлений британского руководства о российском государственном лидере и других должностных лицах.

«Посольство направило в МИД Великобритании ноту в связи с допущенными представителями британского руководства оскорбительными высказываниями в адрес России, российского народа, президента России и других российских должностных лиц», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты отметили, что подобная риторика со стороны Лондона неприемлема и недостойна, как по форме, так и по содержанию.

«В России она воспринята как проявление глубокого неуважения к нашей стране и к дипломатическим традициям, не говоря уже о вольном обращении с фактами. Посольство предложило британской стороне предпринять шаги для выправления этого негативного впечатления», — заявило посольство России.

Ранее в Кремле отметили, что оскорбительные заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о российском президенте Владимире Путине бросают тень на Соединённое Королевство.

МИД России также вызвал посла Британии Дебору Броннерт и вручил ей решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями руководства её страны.