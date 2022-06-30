МИД России выразил послу Британии протест из-за хамских слов руководства страны о Путине

МИД России вызвал посла Британии Дебору Броннерт и вручил ей решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями руководства страны в отношении России и её лидера Владимира Путина.

«Ей (послу. — RT) был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, её лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Российская сторона передала послу Британии памятную записку, в которой сообщалось о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны властей страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной.

По его словам, Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований, как Джонсон.

Также Песков заявил, что оскорбительные заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о российском государственном лидере бросают тень на Соединённое Королевство.