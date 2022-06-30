В Шотландии выступили против дальнейшего направления денег государства на оружие для Киева
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Форбс заявила, что Шотландия согласилась обеспечить финансирование Украины только с учётом ясной необходимости.
«Это не должно восприниматься как некий прецедент, который приведёт к тому, что децентрализованные бюджеты используются для целей, явно предусмотренных политическими сферами», — приводит её слова The Telegraph.
Как уточняет газета, £65 млн, выделенные Шотландией, будут использованы для финансирования «сложных систем противовоздушной обороны и тысяч единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат».
Коллега шотландского министра из Уэльса Ребекка Эванс, в свою очередь, заявила, что регион был вынужден пожертвовать средства Киеву, предназначенные для таких целей, «как здравоохранение и образование» Уэльса.
Ранее канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.
Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине.