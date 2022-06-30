В Шотландии выступили против дальнейшего направления денег государства на оружие для Киева

Шотландское правительство считает, что Лондон не должен воспринимать финансирование Вооружённых сил Украины за счёт региональных бюджетов как прецедент, заявила министр финансов Кейт Форбс.

Форбс заявила, что Шотландия согласилась обеспечить финансирование Украины только с учётом ясной необходимости.

«Это не должно восприниматься как некий прецедент, который приведёт к тому, что децентрализованные бюджеты используются для целей, явно предусмотренных политическими сферами», — приводит её слова The Telegraph.

Как уточняет газета, £65 млн, выделенные Шотландией, будут использованы для финансирования «сложных систем противовоздушной обороны и тысяч единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат».

Коллега шотландского министра из Уэльса Ребекка Эванс, в свою очередь, заявила, что регион был вынужден пожертвовать средства Киеву, предназначенные для таких целей, «как здравоохранение и образование» Уэльса.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине.