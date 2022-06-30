В Шотландии выступили против дальнейшего направления денег государства на оружие для Киева

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Шотландское правительство считает, что Лондон не должен воспринимать финансирование Вооружённых сил Украины за счёт региональных бюджетов как прецедент, заявила министр финансов Кейт Форбс.
В Шотландии выступили против дальнейшего направления денег государства на оружие для Киева
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  • © Pool

Форбс заявила, что Шотландия согласилась обеспечить финансирование Украины только с учётом ясной необходимости. 

«Это не должно восприниматься как некий прецедент, который приведёт к тому, что децентрализованные бюджеты используются для целей, явно предусмотренных политическими сферами», — приводит её слова The Telegraph.

Как уточняет газета, £65 млн, выделенные Шотландией, будут использованы для финансирования «сложных систем противовоздушной обороны и тысяч единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат».

Коллега шотландского министра из Уэльса Ребекка Эванс, в свою очередь, заявила, что регион был вынужден пожертвовать средства Киеву, предназначенные для таких целей, «как здравоохранение и образование» Уэльса.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что Лондон выделит Украине военную помощь для целей обороны на сумму £1 млрд.

Посольство России призвало Британию к ответственности за поставки оружия Украине.

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